Укажите верную пропорцию 2:3=5:10 2:3=10:15 5:10=8;4 12:18=3:2 Все прописать. Спасибо.10 балл??в

Математика
Укажите верную пропорцию 2:3=5:10 2:3=10:15 5:10=8;4 12:18=3:2 Все прописать. Спасибо.10 балл??в
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2:3=5:11 - Неверная. 2:3=10:15 - Верная, так как если вторую часть после равно поделить на 5, получится та же самая пропорция. 5:10=10:15 - Неверная. 5:10=8:4 - Неверная. 12:18=3:2 - Неверная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставь глаголы в скобках в нужную форму будущего времени и запиши предложения. Ч??обы не ошибиться, задавай к глаголам вопросы! 1. Я ( показать) е...
Ответить
Алгебра
Разложите на множители xy²+x²y³
Ответить
Математика
Из сливок получили 18 кг масла что составляет одну пятую массу сливок сколько было взытых сливок
Ответить
Литература
Нужна проза Носова срочно помогите
Ответить
Математика
Как разделить между шестью мальчиками пять яблок сколько долек каждому
Ответить