Укажите верную пропорцию 2:3=5:10 2:3=10:15 5:10=8;4 12:18=3:2 Все прописать. Спасибо.10 балл??в

Гость: Гость:

2:3=5:11 - Неверная. 2:3=10:15 - Верная, так как если вторую часть после равно поделить на 5, получится та же самая пропорция. 5:10=10:15 - Неверная. 5:10=8:4 - Неверная. 12:18=3:2 - Неверная.