Обьясни в результате чего происходит измененияя в образе жизни и занятых людей когда и почему закончится первобытный период
История
Обьясни в результате чего происходит измененияя в образе жизни и занятых людей когда и почему закончится первобытный период
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди часто стали задумываться не исчезнет ли пища, не засохнут ли источники с водой. Люди стали замечать что подходит обледенение. Поэтому люди разводили костры и стали жить общинами, появились ремесла. Так стало легче выживать. Людям стала нравиться такая жизнь . Вот и произошло изменение периода первобытных людей.
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