Обьясни в результате чего происходит измененияя в образе жизни и занятых людей когда и почему закончится первобытный период

Гость: Гость:

Люди часто стали задумываться не исчезнет ли пища, не засохнут ли источники с водой. Люди стали замечать что подходит обледенение. Поэтому люди разводили костры и стали жить общинами, появились ремесла. Так стало легче выживать. Людям стала нравиться такая жизнь . Вот и произошло изменение периода первобытных людей.