Объедините слова с твердым согласным перед Е в одну группу, с мягким согласным – в другую. Демагог, депо, депрессия, идентичный, индекс, кларнет, крепдешин, патент, пенсе, сессия, свитер, тент, фланель, штемпель, энергия, анне...

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Объедините слова с твердым согласным перед Е в одну группу, с мягким согласным – в другую. Демагог, депо, депрессия, идентичный, индекс, кларнет, крепдешин, патент, пенсе, сессия, свитер, тент, фланель, штемпель, энергия, аннексия, , бассейн, гейзер, геодезия, гипотеза, гротеск, сонет, тенор, фанера, шинель

Автор: Гость