Объем крови среднестатистического человека равен а)2.5л б)5,0л в)10.0л г)15,0л От общего объема крови форменные элементы состовляют а)25% б)45% в)65% г)85% Лейкоциты как форменные элементы крови характеризуются следую...

Биология
Объем крови среднестатистического человека равен а)2.5л б)5,0л в)10.0л г)15,0л От общего объема крови форменные элементы состовляют а)25% б)45% в)65% г)85% Лейкоциты как форменные элементы крови характеризуются следующим параметрам а)форма клетки напоминает двояковогнутый диск б)отсутсвие ядра в)содержание 4-9 тыс. клеток в 1 мм крови г)продолжительность жизни 120 дней
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Гость:
5 литров крови у среднестат
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