Объем легких у спортсменов в 2 раза больше, чем у людей не занимающихся спортом. Вы??исли массу воздуха, выдыхаемый спортсменом, при одном вдохе,если обьем легких 6000м3
Математика
Объем легких у спортсменов в 2 раза больше, чем у людей не занимающихся спортом. Вы??исли массу воздуха, выдыхаемый спортсменом, при одном вдохе,если обьем легких 6000м3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность воздуха 1.3 кг/м3 поэтому если легкие у спортсмена размером с дирижабль, то 6000×1.3=7800кг
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