Объем легких у спортсменов в 2 раза больше, чем у людей не занимающихся спортом. Вы??исли массу воздуха, выдыхаемый спортсменом, при одном вдохе,если обьем легких 6000м3

Математика
Объем легких у спортсменов в 2 раза больше, чем у людей не занимающихся спортом. Вы??исли массу воздуха, выдыхаемый спортсменом, при одном вдохе,если обьем легких 6000м3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность воздуха 1.3 кг/м3 поэтому если легкие у спортсмена размером с дирижабль, то 6000×1.3=7800кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Sin4a × 2sin2a/4 - 4cos2 ×2a = tg2a
Ответить
Английский язык
Ответьте срочно 54 баллов!!! Перевести в косвенную речь! Are you happy,my queen? Are you good fairy or a wicked one? How much bread have yo...
Ответить
Русский язык
Напишите пять парных слов с согласными на конце
Ответить
Музыка
Назовите оболочки куриного яйца
Ответить
Английский язык
Wats's the story?Read,choose and say.Grandma,what big ears you've got"! That's because l want to hear a lot."
Ответить