Объем легких у спортсменов в 2 раза больше, чем у людей не занимающихся спортом. Вы??исли массу воздуха, выдыхаемый спортсменом, при одном вдохе,если обьем легких 6000м3

Математика

Объем легких у спортсменов в 2 раза больше, чем у людей не занимающихся спортом. Вы??исли массу воздуха, выдыхаемый спортсменом, при одном вдохе,если обьем легких 6000м3

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