Объемы трех деталей относятся как 1:2:3. При погружении их в воду на первую деталь подействовала архимедова сила, равная 90Н. Чему равны архимедовы силы, действовавшие на вторую и третью детали?

Физика

Объемы трех деталей относятся как 1:2:3. При погружении их в воду на первую деталь подействовала архимедова сила, равная 90Н. Чему равны архимедовы силы, действовавшие на вторую и третью детали?

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