Объемы трех деталей относятся как 1:2:3. При погружении их в воду на первую деталь подействовала архимедова сила, равная 90Н. Чему равны архимедовы силы, действовавшие на вторую и третью детали?
Физика
Объемы трех деталей относятся как 1:2:3. При погружении их в воду на первую деталь подействовала архимедова сила, равная 90Н. Чему равны архимедовы силы, действовавшие на вторую и третью детали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отнршение =1:2:3=> 1+2+3=6 Если на 1 деталь действует сила 90Н, то 90*2=180 (2) 90*3=270(3)
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