Сочинение на тему:"Мой любимый спортсмен"(Казахский) 5-6 предложений

Қазақ тiлi
Сочинение на тему:"Мой любимый спортсмен"(Казахский) 5-6 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Бірінші байлық -денсаулық"  деген мақалға сүйенсек, денсаулықты күту керек. Ол үшін спортпен айналысу керек. Маған қысқы спорт түрлері ұнайды. Әсіресе, конькимен сырғанауды жақсы көремін. Осы спорт түрінен олимпиадада жеңіске жеткен Денис Тен менің сүйікті спортшым! Оның конькимен мәнерлеп сырғанау шеберіне қызыға қараймын. Болашақта мен де Денис Тен сияқты конькимен сырғанауда бүкіл әлемге танылып, жеңімпаз болғым келеді!
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