Объяснение из толкового словаря словам балалайка, кокошник, сарафан и пугало.

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Объяснение из толкового словаря словам балалайка, кокошник, сарафан и пугало.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Балалайка - Щипковый струнный музыкальный инструмент с треугольной декой. Кокошник -  Старинный, преимущественно севернорусский, женский головной убор в виде разукрашенного щитка надо лбом. Сарафан -  Русская женская крестьянская одежда, род платья без рукавов, надеваемого поверх рубашки с длинными рукавами. Пугало -  Чучело для отпугивания птиц в огородах, садах.
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