Выступы кристаллического фундамента древних платформ на поверхность. Как они называются?

География
Выступы кристаллического фундамента древних платформ на поверхность. Как они называются?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кристаллические щиты-выступающий фундамент тектонической платформы, продолжительностью до 1000 км.
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