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Леди Макбет, не мадам. Пока бесплодный муж на работах, глоававная героиня, Катерина Измайлова скучала, запала на молодого паренька Сергея, у них любовь. Затем, одного за другим во имя любви она начала убивать. Первый - застукавший их свекр. Отравила ядом. Второй - муж. Забила подсвечником. Третий - поемянник. Задушила претендента на наследие подушкой. Четвертая - Сонетка. Любовница ее драгоценного Сергея. Катерина застукала их вместе, схватила сонетку и бросилась в Волгу, утопилась вместе с ней