Для повышения температуры тела массой 0,05 кг на 200°С затрачивается 4 кДж количества теплоты. Из какого вещества изготовлено тело?

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Q=c*m*дельта t (дельта пишется как треугольник) c=Q/m*дельта t c=4000Дж/0,05кг*200град=400Дж/кг*град Смотрим по таблице удельной теплоёмкости - это может быть медь, цинк или латунь.