Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 0 и 3 и делится на 18. В ответе укажите какое–нибудь одно такое число.

Математика

Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 0 и 3 и делится на 18. В ответе укажите какое–нибудь одно такое число.

Автор: Гость