Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 0 и 3 и делится на 18. В ответе укажите какое–нибудь одно такое число.
Математика
Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 0 и 3 и делится на 18. В ответе укажите какое–нибудь одно такое число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
333000:18=18500 303030:18=16835
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