Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треуг. ABC, сторона AB=20, сторона BC=58, сторо??а AC=64. Найдите MN.

Геометрия
Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треуг. ABC, сторона AB=20, сторона BC=58, сторо??а AC=64. Найдите MN.
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Гость:
Ответ-32.По теореме Фалеса MN=AC/2
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