Какая из перечисленных ситуаций приводит к сокращению спроса на товар или услуг??? 1)подорожание товаров - заменителей 2)сокращение количества потребителей 3)активная реклама в средствах массовой информации 4)повышение ка...
Обществознание
Какая из перечисленных ситуаций приводит к сокращению спроса на товар или услуг??? 1)подорожание товаров - заменителей 2)сокращение количества потребителей 3)активная реклама в средствах массовой информации 4)повышение качества товара или услуги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чаще всего спрос на какой-либо товар падает из-за сокращения потребителей, или подорожания этого товара. Ответ: 2)
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