Какая из перечисленных ситуаций приводит к сокращению спроса на товар или услуг??? 1)подорожание товаров - заменителей 2)сокращение количества потребителей 3)активная реклама в средствах массовой информации 4)повышение ка...

Обществознание

Какая из перечисленных ситуаций приводит к сокращению спроса на товар или услуг??? 1)подорожание товаров - заменителей 2)сокращение количества потребителей 3)активная реклама в средствах массовой информации 4)повышение качества товара или услуги

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