Найди значение выражения 5+х=32
Математика
Найди значение выражения 5+х=32
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5+х=32 х=32-5 х =27 Ответ:27
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