Придумайте небольшой рассказ,смысл которого можно было бы выразить словами жадность всякому горю начало
Литература
Придумайте небольшой рассказ,смысл которого можно было бы выразить словами жадность всякому горю начало
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был старик Дефиз,он был мудрен и умен а неподалеку жил его сосед Перфидор он был неуклюжий и злобный.Один раз король давал каждым улицам по подарку.Одной-красивые качели,другой-сладости,а противоположной улице-деньги.Все соседи разобрали свою долю остались лишь Дефиз и Перфидор.Дефиз решил что нужно поделить пополам а Перфидор сказал что ему должна остаться самая большая часть поскольку он сделал так много для этой улицы.И тогда Дефиз сказал чтобы Перфидор забрал сундук с деньгами.Он так и сделал на сделал.На следущую ночь Перфидор пошел забирать свой сундук.Несет и говорит:,,Какой-же тяжолый,наверно там не мало денег,,Принес он домой открывает а там лишь деревяшки да опилки.А Дефиз как знал и поменял сундук и отдал деньги соседам по близи.Вот что значит ,,Жадность всякому горю начало,,
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Придумайте небольшой рассказ,смысл которого можно было бы выразить словами жадность всякому горю начало
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