Запишите следующие числа в 3 раза подряд и запишите полученное в результате число в виде словосочетания а число30 б число 58 помагите
Математика
Запишите следующие числа в 3 раза подряд и запишите полученное в результате число в виде словосочетания а число30 б число 58 помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну не знаю правильно или нет мы делаем так . надо записать з раза числа:303030,585858. И больше ничего не делаем...
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