Подайте в метрах на секунду такі значення швидкості руху: 3,6 км/год, 18 км/год.
Физика
Подайте в метрах на секунду такі значення швидкості руху: 3,6 км/год, 18 км/год.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км - 1000 м 1 год - 31536000 с 3,6км/год=3,6*1000/ 31536000 = 0,0011 м/с 18км/год = 18*1000/31536000 = 0,0057 м/с
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