Объясни связь экономической специализации отдельных стран с внешней торговлей

Обществознание
Объясни связь экономической специализации отдельных стран с внешней торговлей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если страна производит кофе, то эта страна является крупным экспортёром кофе, она и будет им торговать в других странах.
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