Объясни значение слов игрок игрун певец певун ягода ягодина правда правота наход??а нахождение соседний соседский

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Объясни значение слов игрок игрун певец певун ягода ягодина правда правота наход??а нахождение соседний соседский
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Игрок-это пользователь в играх игрун-тоже самое что и игрок певун-птица такая ягода-это всем понятно ягодина-тоже самое сто ягода только больше правда-это то что происходило на самом деле правота-тоисть прав находка-это поподается что Очень хорошее нахождение-это нахождние объекта на GPS  соседний- это соседский кот например соседский тоже самое
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