Объясни значение слов игрок игрун певец певун ягода ягодина правда правота наход??а нахождение соседний соседский

Гость: Гость:

Игрок-это пользователь в играх игрун-тоже самое что и игрок певун-птица такая ягода-это всем понятно ягодина-тоже самое сто ягода только больше правда-это то что происходило на самом деле правота-тоисть прав находка-это поподается что Очень хорошее нахождение-это нахождние объекта на GPS соседний- это соседский кот например соседский тоже самое