Решите уравнение 5X+10=20 Помогите пожалуйста даю 50 баллов

Математика
Решите уравнение 5X+10=20 Помогите пожалуйста даю 50 баллов
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Ответ(ы):
Гость:
5x+10=20 5x=20-10 5x=10 X=10/5 X=2
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