Две машины выехали одновременно из двух городов навстречу друг другу. Через 3 часа после начала движения машины встретились. Какое расстояние проехала каждая машина до места встречи, если скорость одной машины 85кмч а скорость ...

Математика

Две машины выехали одновременно из двух городов навстречу друг другу. Через 3 часа после начала движения машины встретились. Какое расстояние проехала каждая машина до места встречи, если скорость одной машины 85кмч а скорость другой 70кмч

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