Две машины выехали одновременно из двух городов навстречу друг другу. Через 3 часа после начала движения машины встретились. Какое расстояние проехала каждая машина до места встречи, если скорость одной машины 85кмч а скорость ...
Математика
Две машины выехали одновременно из двух городов навстречу друг другу. Через 3 часа после начала движения машины встретились. Какое расстояние проехала каждая машина до места встречи, если скорость одной машины 85кмч а скорость другой 70кмч
Ответ(ы):
Гость:
1)70•3=210 км - 2 машина 2)85•3=255 км- 1 машина
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