Объясните как решать 6 и 8. Само решение.

Математика
Объясните как решать 6 и 8. Само решение.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6) 40 - 15 = 25 6 * 25 / 15 = 10 дней 8) (46 - 3х) * 1,5 = 72 - 5х 69 - 4,5х = 72 - 5х 5х - 4,5х = 72 - 69 0,5х = 3 х = 6 дней
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