Объясните, как вы понимаете значение слов "эмоция" и "эмоциональность". Переживает?? ли вы за судьбу героя той книги, которую читаете?
Литература
Объясните, как вы понимаете значение слов "эмоция" и "эмоциональность". Переживает?? ли вы за судьбу героя той книги, которую читаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмоция это чувство, которое бывает когда переживаешь или радуешься, смеешься или плачешь, а эмоциональность это часть характера, у кого то она есть, а у кого то нет, при чем те у кого нет эмоциональности всегда и везде остаются безразличными.
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