Объясните,какая ломаная называется многоугольником.Что такое вершины ,стороны,периметр и диагонали многоугольника?
Геометрия
Объясните,какая ломаная называется многоугольником.Что такое вершины ,стороны,периметр и диагонали многоугольника?
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