Объясните, каковы основные причины усиления или замедления гормонов в организме. Приведите примеры

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К примеру, щитовидная железа много или мало вырабатывает гормоны в теле человека. Увеличение гормонов происходит в период переходного возраста. Причем как и у девушек так и парней происходит увеличение мужских гормонов. Еще один пример. Принятие противозачаточных препаратов могут привести как к увеличению так и к уменьшению количества половых гормонов.