Объясните, каковы основные причины усиления или замедления гормонов в организме. Приведите примеры
Биология
Объясните, каковы основные причины усиления или замедления гормонов в организме. Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К примеру, щитовидная железа много или мало вырабатывает гормоны в теле человека. Увеличение гормонов происходит в период переходного возраста. Причем как и у девушек так и парней происходит увеличение мужских гормонов. Еще один пример. Принятие противозачаточных препаратов могут привести как к увеличению так и к уменьшению количества половых гормонов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
. В конце XVIII—начале XIX в. Россия участвовала в коалициях, направленных против 1) Пруссии 2) Англии 3) Франции 4) Австрии
Русский язык
Русский язык
Составьте предложение пожалуйста, за ранее СПАСИБО ! Облака белоснежные лёгкую тень иногда бросают зелёную травку на, синюю гладь на реки.
Русский язык