. В конце XVIII—начале XIX в. Россия участвовала в коалициях, направленных против 1) Пруссии 2) Англии 3) Франции 4) Австрии
История
. В конце XVIII—начале XIX в. Россия участвовала в коалициях, направленных против 1) Пруссии 2) Англии 3) Франции 4) Австрии
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: 3. Создавались коалиции против Франции (императора Наполеона), в союзе с Англией, Австрией и Пруссией.
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