. В конце XVIII—начале XIX в. Россия участвовала в коалициях, направленных против 1) Пруссии 2) Англии 3) Франции 4) Австрии

История

. В конце XVIII—начале XIX в. Россия участвовала в коалициях, направленных против 1) Пруссии 2) Англии 3) Франции 4) Австрии

Автор: Гость