10 кг раствора содержит сахара в 7 раз меньше,чем воды а)Сколько кг воды в растворе? ??)Какова концентрация раствора?
Математика
10 кг раствора содержит сахара в 7 раз меньше,чем воды а)Сколько кг воды в растворе? ??)Какова концентрация раствора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 10000÷8=1250 г=1.25 кг сахара 1.25×7=8.75 кг воды в растворе б) 1.25/10×100%=12.5% концентрация раствора
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