10 кг раствора содержит сахара в 7 раз меньше,чем воды а)Сколько кг воды в растворе? ??)Какова концентрация раствора?

Математика

10 кг раствора содержит сахара в 7 раз меньше,чем воды а)Сколько кг воды в растворе? ??)Какова концентрация раствора?

Автор: Гость