Какие горные породы встречаются в пензенской области ?

География
Какие горные породы встречаются в пензенской области ?
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