Электродвигатель мощностью 360 Вт работает под напряжением 720 В. Найдите величину потребляемого тока
Физика
Электродвигатель мощностью 360 Вт работает под напряжением 720 В. Найдите величину потребляемого тока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=360 U=720 B I-? A I=P/U=360/720=0.5 A
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