На основе прочитанного текста напишите сочинение-рассуждение, ответив на вопрос: "в чём заключалось благородство характера Володи" Привести два оргумента. и сочинение-рассуждение на тему: "что такое благородство?" два примера-а...

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На основе прочитанного текста напишите сочинение-рассуждение, ответив на вопрос: "в чём заключалось благородство характера Володи" Привести два оргумента. и сочинение-рассуждение на тему: "что такое благородство?" два примера-аргумента.один из текста , второй пример из жизни.(НУЖНО НАПИСАТЬ ДВА СОЧИНЕНИЯ) текст: 1)Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи;мы росли,учились и играли всегда вместе.2)Между нами не делали различия старшего и младшего;но я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам , наклонностями и способностями.3)Мне даже казалось, что Володя сам осознаёт своё первенство и гордится им.4)Такое убеждение, может быть и ложное, внушало мне самолюбие ,страдавшее при каждом столкновении с ним.5)Он во всём стоял выше меня;в забавах, в учении , в ссорах,в умении держать себя в руках,и всё это заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. 6)Меня мучило больше всего то, что Володя,как мне иногда казалось , понимал меня,но старался скрывать это. 7)Может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же , что я. 8) Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. 9)Увлекаясь самыми разнородными предметами, он предавался им всей душой. 10)То вдруг на него находила страсть к картинкам ; то страсть к вещам , которыми он украшал свой столик , собирая их по всему дому ; то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам..11)Я невольно увлекался его страстиям ; но был слишком горд , чтобы идти по его следам , и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. 12) Но ничему я не завидовал столько, как счастливому благородно-откровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах , случавшихся между нами. 13)Однажды ,во время сильнейшего пыла его страсти к вещам , я подошёл к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик. -14)Кто тебя просил трогать мои вещи?-сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство в симметрии разнообразных украшений его столика -15)А где флакончик? -16)Нечаянно уронил; он разбился, что ж за беда? -17)Сделай милость, никогда не смей прикасаться к моим вещам,-сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них. -18)Пожалуйста, не командуй-отвечал я и улыбнулся,хотя мне совсем не хотелось улыбаться -19)Да,тебе ничего,а мне чего-продолжал Володя, делая жест подёргиванием плечом-разбил,да ещё и смеётся , этакой неносный мальчишка! -20)Я мальчишка, а ты большой да глупый! -21)Не намерен с тобой браниться, - сказал Володя , слегка отталкивая меня, - убирайся. 22)Володя хотел оттащить меня от стола, но я уже был раздражён до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его.23)»Так вот же тебе!»- и все фарфоровые и хрустальные украшения с дребезгом полетели на пол. -24)Отвратительный мальчишка!..-закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи 25)»Ну,теперь всё кончено между нами,-думал я, выходя из комнаты, - мы на век поссорились». 26)До вечера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть н него и целый день не мог ничем заняться.27)Как только учитель кончал класс , я выходил и з комнаты:мне страшно, неловко и вовестно было оставаться одному с братом. 28)После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери.29)Проходя мимо Володи, несмотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо.30)Володя в это самое время приподнял голову.31)Глаза наши встретились, и я понял , что он понимает меня, но какое-то непреодолимое чувство заставило меня твернуться. -32)Николенька!-сказал он мне самым простым голосом, - полно сердиться.33)Извини меня , ежели я тебя обидел. 34)И он подал мне руку. 35)Что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание ; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слёзы, и мне стало легче. -36)Прости…ме..ня,Вол..дя!-сказал я , пожимая руку.

Автор: Гость