Сказка Иван крестьянский сын и чудо-юдо. Найди и записи зачин сказки

Литература
Сказка Иван крестьянский сын и чудо-юдо. Найди и записи зачин сказки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
''...Жили были старик и старуха, и было у них 3 сына...'' 
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