В дельфинарии места располагаются вокруг бассейна в один ряд. Всего 444 посадочных маста. Сколько понадобится цифр чтобы их пронумеровать
Математика
В дельфинарии места располагаются вокруг бассейна в один ряд. Всего 444 посадочных маста. Сколько понадобится цифр чтобы их пронумеровать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От 1 до 9 - 9; от 10 до 99 - 90*2=180; от 100 до 444 - (444-99)*2=690 и сложить результаты. А вообще, если придраться к постановке вопроса - то 10 цифр.
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