Составьте предложение пожалуйста, за ранее СПАСИБО ! Облака белоснежные лёгкую тень иногда бросают зелёную травку на, синюю гладь на реки.
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Составьте предложение пожалуйста, за ранее СПАСИБО ! Облака белоснежные лёгкую тень иногда бросают зелёную травку на, синюю гладь на реки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белоснежные облака иногда бросают лёгкую тень зелёную травку,синюю гладь реки.
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