Составьте предложение пожалуйста, за ранее СПАСИБО ! Облака белоснежные лёгкую тень иногда бросают зелёную травку на, синюю гладь на реки.

Русский язык

Составьте предложение пожалуйста, за ранее СПАСИБО ! Облака белоснежные лёгкую тень иногда бросают зелёную травку на, синюю гладь на реки.

Автор: Гость