Составьте предложение пожалуйста, за ранее СПАСИБО ! Облака белоснежные лёгкую тень иногда бросают зелёную травку на, синюю гладь на реки.

Русский язык
Составьте предложение пожалуйста, за ранее СПАСИБО ! Облака белоснежные лёгкую тень иногда бросают зелёную травку на, синюю гладь на реки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белоснежные облака иногда бросают лёгкую тень зелёную травку,синюю гладь реки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
просклонируйте слово земля по падежам
Ответить
Окружающий мир
Полки набранные Петром первом называли
Ответить
Математика
10 кг раствора содержит сахара в 7 раз меньше,чем воды а)Сколько кг воды в растворе? ??)Какова концентрация раствора?
Ответить
Музыка
Как называется простая музыкальная форма???
Ответить
Окружающий мир
Реферат на тему снежный барс 4 класс
Ответить