ОБЪЯСНИТЕ ПОНЯТНО,КАК ДЕЛИТЬ ФАКТОРИАЛЫ И КАК УМНОЖАТЬ!
Алгебра
ОБЪЯСНИТЕ ПОНЯТНО,КАК ДЕЛИТЬ ФАКТОРИАЛЫ И КАК УМНОЖАТЬ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1!=1 2!=1*2=2 3!=1*2*3=6 4!=1*2*3*4=24 5!1*2*3*4*5=120 6!=1*2*3*4*5*6=720 и т д 2!*3!=2*6=12 5!/7!=120/5040=0,024
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