В какой части материка расположены: Восточно-Европейская равнина и Среднесибирское плоскогорье?

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СРЕДНЕСИБИРСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ, в Вост. Сибири. Ок. 3,5 млн. км2. Плоские широкие междуречья со средней высотой 500-700 м. Наиболее приподнятые участки — плато Путорана (до 1701 м) , Енисейский кряж и др. Многолетняя мерзлота. Большая часть территории покрыта тайгой. Месторождения каменного угля (Тунгусский, Иркутский бассейны) , железных руд, золота, алмазов, природного газа и др. Хвойные леса. Заповедники.