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Составить 1 предложение к схеме.повсюду = ~ -
Русский язык
Составить 1 предложение к схеме.повсюду = ~ -
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Гость:
Повсюду летает желтые листья .
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