Пожалуйста помогите. сравните характер движения в газообразном, жидком и и твердом состояниях

Физика
Пожалуйста помогите. сравните характер движения в газообразном, жидком и и твердом состояниях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В газообразном характер движение происходит более быстрее чем в жидком и тем более твёрдом. а в жидком виде характер движения более медленнее потому, что действует сила притяжения и сила трения
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