Сочинение на тему хитроумие

Гость: Гость:

Хитрым, может быть каждый человек. Хитрость, такая вещь, что она не всегда полезна. Надо конечно быть немного хитрым, но не во всех случаях... Однажды, моя лучшая подруга,Вероника, попросилась к доске на уроке математики, учитель конечно этого не ожидал, так как она училась на тройки, и учительница вызвала её. Вероника диктовала примеры и почему то постоянно заглядывала в учебник. Учительница решила проверить учебник, и там, всё было уже решено,так как дома, она решает всякие задачи с папой. На первый раз, учительница конечно простила её, и не поставила ей единицу, но очень отругала её.Вероника горела от стыда! Мне почему то больше не хотелось с ней общаться, после того случая. Она стала очень злой, постоянно кричала на всех, и я перестала с ней общаться. Вероника очень расстроилась, но у меня уже не было желания с ней дружить! Вот, к чему иногда, приводит хитрость...........