Помогите решить!! Пожалуйста!!!!! Надо открыть скобки. (6p-1-4m)*(-1,6) -0,7n(7l-2,1+5k) (-2,6u-v+1,4w)*(-1) -24(7/12x+0,9-5/6z-1,2
Математика
Помогите решить!! Пожалуйста!!!!! Надо открыть скобки. (6p-1-4m)*(-1,6) -0,7n(7l-2,1+5k) (-2,6u-v+1,4w)*(-1) -24(7/12x+0,9-5/6z-1,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ( 6p - 1 - 4m ) * ( - 1,6 ) = - 9,6p + 1,6 + 6,4m ; 2) - 0,7n * ( 7l - 2,1 + 5k ) = - 4,9nl + 1,47n - 3,5nk ; 3) ( - 2,6u - v + 1,4w ) * ( - 1 ) = 2,6u + v - 1,4wv; 4) - 24 * ( 7/12x + 0,9 - 5/6z - 1,2 ) = - 14x - 21,6 + 20z
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