Урожай яблок в16т 128 кг рассчитывали уложить в 576 одинаковых ящиков в мастерской сд??лали ящики большего размера и их потребовалось на 72 ящика меньше сколько килограммов яблок поместилось в меньшем ящике сколько в большом

Математика
Урожай яблок в16т 128 кг рассчитывали уложить в 576 одинаковых ящиков в мастерской сд??лали ящики большего размера и их потребовалось на 72 ящика меньше сколько килограммов яблок поместилось в меньшем ящике сколько в большом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16128:576=28 кг. в одном меньшем ящике 576-72=504 ящ. получилось 16128:504=32 кг. в одном большом ящике
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