Урожай яблок в16т 128 кг рассчитывали уложить в 576 одинаковых ящиков в мастерской сд??лали ящики большего размера и их потребовалось на 72 ящика меньше сколько килограммов яблок поместилось в меньшем ящике сколько в большом

Математика

Урожай яблок в16т 128 кг рассчитывали уложить в 576 одинаковых ящиков в мастерской сд??лали ящики большего размера и их потребовалось на 72 ящика меньше сколько килограммов яблок поместилось в меньшем ящике сколько в большом

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