Объясните пожалуйста как вычислять подобное Sin9п/4
Алгебра
Объясните пожалуйста как вычислять подобное Sin9п/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin(9π/4)=sin(2π+π/4)=sin(π/4)=√2/2
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