На миниатюре 13 века изображенных Христос вручаю ключ папе римскому императору Ра??смотрите миниатюры Ответьте на вопросы Какая важная для людей средневековья идея выражена в этой сцене

Гость: Гость:

Христос вручает ключи от царствия небесного.Это значит, что Римский Папа является его наместником.И всё, что разрешит он на земле, то и на небе одобрят.Всё, что запретит, будет также запретно в ином мире.Это иллюстрация верховенства папской власти.В те времена рай и ад были для людей такой же реальностью как и этот мир.Никто не хотел угодить в ад после смерти.Папе подчинялись бесприкословно.Но Папа был не только воплощением духовного авторитета.Ему принадлежала светская власть над рядом земель в Италии.Так, что Папа воплощал единство власти.