При температуре 309к и давлении 0,7 МПа плотность гада 12 кг на квадратный метр. Каков?? молярная масса газа?

Физика

При температуре 309к и давлении 0,7 МПа плотность гада 12 кг на квадратный метр. Каков?? молярная масса газа?

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