При температуре 309к и давлении 0,7 МПа плотность гада 12 кг на квадратный метр. Каков?? молярная масса газа?
Физика
При температуре 309к и давлении 0,7 МПа плотность гада 12 кг на квадратный метр. Каков?? молярная масса газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p = m/V = M*P/(R*T) M = p*R*T/P M= 12*8.314*309/0,7=44040445,71 кг/моль= 44040445710 г/моль Конечное число смущает..формула верная.
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