Объясните практическое значение окучивания таких тканей как кукуруза картофель ??оматы и другие номер 6

Биология
Объясните практическое значение окучивания таких тканей как кукуруза картофель ??оматы и другие номер 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычные такие растения окучивают для того, чтобы укреплялась нижняя часть растения. И куст становится более мощным. так же это спасает от случайных заморозков.
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