Объясните цитату друзья как звезды их не видно но ты их чувствуешь

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Объясните цитату друзья как звезды их не видно но ты их чувствуешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит что друзья всегда рядом если ты их даже не видишь,они в твоей душе!
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