ОБЪЯВЛЯЮ ВИКТОРИНУ Победитель получит ровно 45 баллов! Вопрос от самых элемента??ных до самых закавыристых. А. (2+5)×7= ... Б. Сколько слогов в слове "математика"? В. Сколько щупалец у осьминога? Г. Какова формула площад...

Математика
ОБЪЯВЛЯЮ ВИКТОРИНУ Победитель получит ровно 45 баллов! Вопрос от самых элемента??ных до самых закавыристых. А. (2+5)×7= ... Б. Сколько слогов в слове "математика"? В. Сколько щупалец у осьминога? Г. Какова формула площади треугольника? Д. Чему равно число P? Е. Найди корень 81, 49, 10... Ж. Сколько белых клавиш у классического фортепиано Ну, удачи ☺
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-49 Б-5 слогов В- 8 щупалец Г- S= 0.5ah Их много все не буду Д-3,14 Е- 9 7 1 Ж-52
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