ОБЪЯВЛЯЮ ВИКТОРИНУ Победитель получит ровно 45 баллов! Вопрос от самых элемента??ных до самых закавыристых. А. (2+5)×7= ... Б. Сколько слогов в слове "математика"? В. Сколько щупалец у осьминога? Г. Какова формула площад...

Математика

ОБЪЯВЛЯЮ ВИКТОРИНУ Победитель получит ровно 45 баллов! Вопрос от самых элемента??ных до самых закавыристых. А. (2+5)×7= ... Б. Сколько слогов в слове "математика"? В. Сколько щупалец у осьминога? Г. Какова формула площади треугольника? Д. Чему равно число P? Е. Найди корень 81, 49, 10... Ж. Сколько белых клавиш у классического фортепиано Ну, удачи ☺

Автор: Гость