Обладают геотропизом клетки а) стебля б) корня в) листа г) почки

Биология
Обладают геотропизом клетки а) стебля б) корня в) листа г) почки
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Гость:
Ответ под букой "А"то есть Стебль 
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