Обладают геотропизом клетки а) стебля б) корня в) листа г) почки
Биология
Обладают геотропизом клетки а) стебля б) корня в) листа г) почки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ под букой "А"то есть Стебль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком ряду в обоих случаях пропущена буква я? 1)Пен...щиеся потомки,се...щий семен??; 2)стро...ющийся дом,смотр...щий вдаль; 3)леч...щий вр...
Математика
Антон нашёл в лесу несколько белых грибов .Идя домой ,он падумал:Если бы я нашёл ещ?? 5 белых грибов у меня было бы их 10 сколько белых грибов нашё...
Другие предметы
Русский язык