Обозначьте корни,суффиксы и окончания. тетрадка,листок,тракторист,охотники,звездочка,летчик.
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Обозначьте корни,суффиксы и окончания. тетрадка,листок,тракторист,охотники,звездочка,летчик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тетрадка - а- окончание, тетрад корень, к суффикс. листок - лист корень, о окончание, к суффикс
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