Обозначьте в тексте обособленные члены предложения (просто напишите их,обозначу ??ама,пожалуйста!!) Я сидел на лафете с зажатым в коленях караби­ном и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Да, музыка та же, и...

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Обозначьте в тексте обособленные члены предложения (просто напишите их,обозначу ??ама,пожалуйста!!) Я сидел на лафете с зажатым в коленях караби­ном и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Да, музыка та же, и я вроде бы тот же, и горло мое сдавило, стиснуло, но нет слез, нет детского вос­торга и жалости, чистой, детской, из которой рожда­лась любовь к земле родной, к своим близким. Музы­ка разворачивала душу, как огонь войны разворачи­вал дома. Я так много увидел смертей, что не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем «смерть» . И потому, должно быть, музыка, которую я слушал в детстве, переломилась во мне, закамене­ла, а те ее взлеты к небу, к звезде, от которых я плакал когда-то, растворились в сердце и стали им самим, и то, что пугало в детстве, было вовсе не страшно. А старая музыка не плакала, не жаловалась, а заставляла что-то делать, чтобы поутихли эти пожа­ры, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они под крышу в свой дом, чтобы небо, вечное наше небо, не подбрасывало взрывами.

Автор: Гость