Обозначьте в тексте обособленные члены предложения (просто напишите их,обозначу ??ама,пожалуйста!!) Я сидел на лафете с зажатым в коленях карабином и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Да, музыка та же, и...
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Обозначьте в тексте обособленные члены предложения (просто напишите их,обозначу ??ама,пожалуйста!!) Я сидел на лафете с зажатым в коленях карабином и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Да, музыка та же, и я вроде бы тот же, и горло мое сдавило, стиснуло, но нет слез, нет детского восторга и жалости, чистой, детской, из которой рождалась любовь к земле родной, к своим близким. Музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал дома. Я так много увидел смертей, что не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем «смерть» . И потому, должно быть, музыка, которую я слушал в детстве, переломилась во мне, закаменела, а те ее взлеты к небу, к звезде, от которых я плакал когда-то, растворились в сердце и стали им самим, и то, что пугало в детстве, было вовсе не страшно. А старая музыка не плакала, не жаловалась, а заставляла что-то делать, чтобы поутихли эти пожары, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они под крышу в свой дом, чтобы небо, вечное наше небо, не подбрасывало взрывами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом (слушая одинокий среди войны орган) 2) к своим близким 3) обособленное обстоятельство, выраженное сравнительным оборотом (как огонь войны разворачивал дома) 4)к звезде (обособленное определение, выраженное существительным с предлогом) 5) уточнение (вечное наше небо)
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